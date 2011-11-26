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Ненад Джорджевич
№79
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
15:15
Крылья Советов
1 : 0
Волга
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Волга
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
15:15
Ахмат
0 : 0
Крылья Советов
65'
65'
65'
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
5.11.2011
5 нояб. 2011
сб
15:15
Анжи
3 : 1
Крылья Советов
5.11.2011
5 нояб. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Анжи
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:30
Кубань
1 : 1
Крылья Советов
90'
90'
90'
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:30
Крылья Советов
0 : 0
Волга
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Волга
0
минуты: 1' - 90'
1.10.2011
1 окт. 2011
сб
14:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
1.10.2011
1 окт. 2011
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
17:30
Спартак
3 : 0
Крылья Советов
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
17:15
Крылья Советов
2 : 0
Томь
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Томь
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
17:45
Рубин
1 : 0
Крылья Советов
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
17:45
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:15
Крылья Советов
2 : 5
Зенит
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Зенит
5
минуты: 1' - 90'
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
19:00
Краснодар
1 : 2
Крылья Советов
36'
36'
36'
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
19:00
36'
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
7.08.2011
7 авг. 2011
вс
19:00
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
7.08.2011
7 авг. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
1.08.2011
1 авг. 2011
пн
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
1.08.2011
1 авг. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2011
25 июля 2011
пн
18:30
ЦСКА
2 : 1
Крылья Советов
25.07.2011
25 июля 2011
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
26.06.2011
26 июня 2011
вс
17:45
Крылья Советов
0 : 2
Спартак-Нальчик
88'
88'
88'
26.06.2011
26 июня 2011
вс
17:45
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90'
22.06.2011
22 июня 2011
ср
18:30
Крылья Советов
0 : 3
Анжи
79'
79'
79'
22.06.2011
22 июня 2011
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Анжи
3
минуты: 1' - 90'
18.06.2011
18 июня 2011
сб
17:45
Ахмат
2 : 0
Крылья Советов
18.06.2011
18 июня 2011
сб
17:45
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
10.06.2011
10 июня 2011
пт
18:30
Волга
2 : 0
Крылья Советов
10.06.2011
10 июня 2011
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Волга
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
25.05.2011
25 мая 2011
ср
18:00
Крылья Советов
0 : 3
ЦСКА
83'
83'
83'
25.05.2011
25 мая 2011
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90'
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