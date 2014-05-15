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Дмитрий Акимов
№98
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
Арсенал
0 : 1
Сочи
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
12.05.2014
12 мая 2014
пн
18:00
Сочи
2 : 3
Торпедо
12.05.2014
12 мая 2014
пн
18:00
был в запасе
Сочи
2
Торпедо
3
был в запасе
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
Ротор
3 : 1
Сочи
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 73'
Ротор
3
Сочи
1
минуты: 1' - 73'
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
Луч
0 : 1
Сочи
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
15:00
Сочи
2 : 0
Балтика
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
Нефтехимик
1 : 0
Сочи
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
минуты: 46' - 90'
Нефтехимик
1
Сочи
0
минуты: 46' - 90'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
Сочи
4 : 0
Ангушт
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
минуты: 83' - 90'
Сочи
4
Ангушт
0
минуты: 83' - 90'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
9:00
Уфа
3 : 0
Сочи
23.03.2014
23 марта 2014
вс
9:00
минуты: 85' - 90'
Уфа
3
Сочи
0
минуты: 85' - 90'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
Шинник
0 : 1
Сочи
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
был в запасе
Шинник
0
Сочи
1
был в запасе
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Химик
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:00
минуты: 1' - 66'
Сочи
1
Химик
2
минуты: 1' - 66'
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
Сочи
4 : 2
Енисей
80'
50'
80'
50'
80'
50'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
80'
минуты: 1' - 90'
Сочи
4
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
13:00
Сибирь
0 : 2
Сочи
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Сочи
2
минуты: 1' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
минуты: 1' - 84'
Сочи
0
Мордовия
3
минуты: 1' - 84'
27.09.2013
27 сент. 2013
пт
16:00
Сочи
0 : 3
Нефтехимик
27.09.2013
27 сент. 2013
пт
16:00
минуты: 1' - 65'
Сочи
0
Нефтехимик
3
минуты: 1' - 65'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
17:00
Балтика
2 : 1
Сочи
56'
89'
56'
89'
56'
89'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
17:00
56'
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
16:00
Ангушт
2 : 0
Сочи
56'
56'
56'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Ангушт
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
17:00
Сочи
2 : 0
Уфа
55'
55'
55'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
17:00
55'
минуты: 1' - 85'
Сочи
2
Уфа
0
минуты: 1' - 85'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Химик
1 : 2
Сочи
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Химик
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90'
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:30
Сочи
0 : 0
Шинник
73'
73'
73'
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
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