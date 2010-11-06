Денис Матьола
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Динамо
4 : 1
Сочи
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 16:00
Шинник
0 : 0
Сочи
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 16:00
был в запасе
Шинник
0
Сочи
0
был в запасе
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
Сочи
0 : 2
Балтика
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
был в запасе
Сочи
0
Балтика
2
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:00
Сочи
1 : 1
Урал
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:00
был в запасе
Сочи
1
Урал
1
был в запасе
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 15:30
Сочи
2 : 0
Иртыш
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 15:30
был в запасе
Сочи
2
Иртыш
0
был в запасе
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 17:00
КАМАЗ
2 : 0
Сочи
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Сочи
0
был в запасе
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 16:00
Волга
3 : 0
Сочи
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 16:00
был в запасе
Волга
3
Сочи
0
был в запасе
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
был в запасе
Сочи
0
Химки
2
был в запасе
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 16:30
Сочи
0 : 0
Кубань
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 16:30
был в запасе
Сочи
0
Кубань
0
был в запасе
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сочи
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Сочи
1
был в запасе
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
3
Сочи
2
минуты: 1' - 90'
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
Ротор
1 : 2
Сочи
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90'
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 12:00
Сочи
1 : 3
Мордовия
34'
34'
34'
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 12:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Мордовия
3
минуты: 1' - 90'