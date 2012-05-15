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Иван Завалий
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
15.05.2012
15 мая 2012
вт
19:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
15.05.2012
15 мая 2012
вт
19:00
минуты: 73' - 85'
Балтика
1
Черноморец
0
минуты: 73' - 85'
02.05.2012
02 мая 2012
ср
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
02.05.2012
02 мая 2012
ср
11:00
минуты: 87' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
минуты: 87' - 90'
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
19:00
Балтика
2 : 0
Факел
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
19:00
минуты: 82' - 90'
Балтика
2
Факел
0
минуты: 82' - 90'
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
17:00
Волгарь
0 : 1
Балтика
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
17:00
минуты: 73' - 90'
Волгарь
0
Балтика
1
минуты: 73' - 90'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
19:00
Балтика
0 : 1
Енисей
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
19:00
был в запасе
Балтика
0
Енисей
1
был в запасе
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
13:00
Химки
1 : 1
Балтика
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
13:00
был в запасе
Химки
1
Балтика
1
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
17:00
Балтика
1 : 1
Луч
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Балтика
1
Луч
1
был в запасе
26.03.2012
26 марта 2012
пн
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Балтика
26.03.2012
26 марта 2012
пн
17:00
был в запасе
КАМАЗ
0
Балтика
1
был в запасе
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
17:00
Торпедо
1 : 1
Балтика
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
17:00
был в запасе
Торпедо
1
Балтика
1
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
19:00
Балтика
0 : 1
КАМАЗ
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
19:00
был в запасе
Балтика
0
КАМАЗ
1
был в запасе
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
19:00
Балтика
0 : 0
Мордовия
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
19:00
минуты: 1' - 84'
Балтика
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 84'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Волгарь
2 : 2
Балтика
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 81'
Волгарь
2
Балтика
2
минуты: 1' - 81'
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
19:00
Балтика
2 : 0
Луч
89'
89'
89'
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
19:00
89'
минуты: 69' - 90'
Балтика
2
Луч
0
минуты: 69' - 90'
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
19:00
Балтика
0 : 1
СКА-Хабаровск
65'
65'
65'
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
19:00
минуты: 46' - 90'
Балтика
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 46' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
Балтика
0 : 0
Факел
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
минуты: 73' - 90'
Балтика
0
Факел
0
минуты: 73' - 90'
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
19:00
Балтика
4 : 1
Химки
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
19:00
минуты: 64' - 90'
Балтика
4
Химки
1
минуты: 64' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
15:00
Черноморец
1 : 2
Балтика
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
15:00
минуты: 60' - 90'
Черноморец
1
Балтика
2
минуты: 60' - 90'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
19:00
Балтика
0 : 1
Сибирь
87'
87'
87'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
19:00
минуты: 72' - 90'
Балтика
0
Сибирь
1
минуты: 72' - 90'
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
19:00
Балтика
2 : 1
Енисей
53'
53'
53'
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
19:00
53'
минуты: 46' - 90'
Балтика
2
Енисей
1
минуты: 46' - 90'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
Торпедо
4 : 0
Балтика
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 46'
Торпедо
4
Балтика
0
минуты: 1' - 46'
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