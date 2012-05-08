Никола Валентич
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2012 08 мая 2012 вт 15:00
Сибирь
1 : 1
Торпедо
08.05.2012 08 мая 2012 вт 15:00
минуты: 1' - 18'
Сибирь
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 18'
03.05.2012 03 мая 2012 чт 16:00
Урал
1 : 1
Сибирь
03.05.2012 03 мая 2012 чт 16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 15:00
Сибирь
0 : 0
Динамо
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 17:00
Мордовия
0 : 2
Сибирь
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 14:45
Сибирь
1 : 1
Шинник
51'
51'
51'
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 14:45
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
04.04.2012 04 апр. 2012 ср 18:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
43'
43'
43'
04.04.2012 04 апр. 2012 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2012 31 марта 2012 сб 15:00
Сибирь
0 : 1
Урал
31.03.2012 31 марта 2012 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Урал
1
минуты: 1' - 90'
27.03.2012 27 марта 2012 вт 17:30
Динамо
1 : 0
Сибирь
27.03.2012 27 марта 2012 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
20.03.2012 20 марта 2012 вт 14:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
20.03.2012 20 марта 2012 вт 14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Сибирь
2 : 1
Химки
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 90'
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 15:00
Сибирь
1 : 2
Факел
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Факел
2
минуты: 1' - 90'
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:30
Черноморец
1 : 1
Сибирь
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 15:00
Сибирь
0 : 0
Урал
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Урал
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 14:00
Сибирь
1 : 0
Оренбург
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
Шинник
3 : 3
Сибирь
61'
61'
61'
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
3
Сибирь
3
минуты: 1' - 90'
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 17:30
Динамо
1 : 1
Сибирь
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
19'
19'
19'
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 8:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 14:00
Сибирь
2 : 1
Торпедо
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 14:00
Енисей
1 : 1
Сибирь
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
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