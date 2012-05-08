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Никола Валентич
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
08.05.2012
08 мая 2012
вт
15:00
Сибирь
1 : 1
Торпедо
08.05.2012
08 мая 2012
вт
15:00
минуты: 1' - 18'
Сибирь
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 18'
03.05.2012
03 мая 2012
чт
16:00
Урал
1 : 1
Сибирь
03.05.2012
03 мая 2012
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
15:00
Сибирь
0 : 0
Динамо
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
17:00
Мордовия
0 : 2
Сибирь
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
14:45
Сибирь
1 : 1
Шинник
51'
51'
51'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
14:45
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
04.04.2012
04 апр. 2012
ср
18:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
43'
43'
43'
04.04.2012
04 апр. 2012
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2012
31 марта 2012
сб
15:00
Сибирь
0 : 1
Урал
31.03.2012
31 марта 2012
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Урал
1
минуты: 1' - 90'
27.03.2012
27 марта 2012
вт
17:30
Динамо
1 : 0
Сибирь
27.03.2012
27 марта 2012
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
20.03.2012
20 марта 2012
вт
14:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
20.03.2012
20 марта 2012
вт
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
Сибирь
2 : 1
Химки
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 90'
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
15:00
Сибирь
1 : 2
Факел
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Факел
2
минуты: 1' - 90'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:30
Черноморец
1 : 1
Сибирь
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
15:00
Сибирь
0 : 0
Урал
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Урал
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
14:00
Сибирь
1 : 0
Оренбург
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
Шинник
3 : 3
Сибирь
61'
61'
61'
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
3
Сибирь
3
минуты: 1' - 90'
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:30
Динамо
1 : 1
Сибирь
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
19'
19'
19'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
14:00
Сибирь
2 : 1
Торпедо
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
14:00
Енисей
1 : 1
Сибирь
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
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