Евгений Ятченко
№33
Защитник
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 авг. 1986 (33) года
Рост
171
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.07.2019 07 июля 2019 вс 17:00
Мордовия
0 : 1
Нефтехимик
07.07.2019 07 июля 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 81'
Мордовия
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 81'