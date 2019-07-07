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Лента
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Евгений Ятченко
№33
Защитник
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 авг. 1986 (33) года
Рост
171
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
07.07.2019
07 июля 2019
вс
17:00
Мордовия
0 : 1
Нефтехимик
07.07.2019
07 июля 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 81'
Мордовия
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 81'