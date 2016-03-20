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Иван Лозенков
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2013/2014
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:00
Спартак-2
4 : 3
Сокол
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:00
минуты: 1' - 82'
Спартак-2
4
Сокол
3
минуты: 1' - 82'
16.03.2016
16 марта 2016
ср
19:00
Сокол
0 : 0
КАМАЗ
16.03.2016
16 марта 2016
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
0
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
12.03.2016
12 марта 2016
сб
17:00
Балтика
0 : 0
Сокол
12.03.2016
12 марта 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
Волга
0 : 0
Сокол
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
минуты: 1' - 25'
Волга
0
Сокол
0
минуты: 1' - 25'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:00
Сокол
0 : 0
Армавир
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
0
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
Сокол
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
7:00
Луч
2 : 3
Сокол
27'
27'
27'
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Сокол
3
минуты: 1' - 90'
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
15:00
Сокол
1 : 0
Енисей
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 64'
Сокол
1
Енисей
0
минуты: 1' - 64'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Волгарь
2 : 0
Сокол
38'
38'
38'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
19:00
Сокол
0 : 1
Шинник
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
19:00
минуты: 55' - 90'
Сокол
0
Шинник
1
минуты: 55' - 90'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:00
Оренбург
2 : 1
Сокол
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:00
был в запасе
Оренбург
2
Сокол
1
был в запасе
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
Сокол
1 : 2
Томь
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
был в запасе
Сокол
1
Томь
2
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
13:00
Тосно
1 : 0
Сокол
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
Сокол
1 : 1
Арсенал
44'
44'
44'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
19:00
Зенит-2
1 : 1
Сокол
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
19:00
минуты: 83' - 90'
Зенит-2
1
Сокол
1
минуты: 83' - 90'
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
Сокол
1 : 1
Балтика
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
16:00
Сибирь
1 : 3
Сокол
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Сокол
3
минуты: 1' - 90'
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
19:00
Сокол
2 : 0
Волга
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
2
Волга
0
минуты: 1' - 90'
27.07.2015
27 июля 2015
пн
18:00
Армавир
0 : 0
Сокол
27.07.2015
27 июля 2015
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Армавир
0
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
20.07.2015
20 июля 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сокол
20.07.2015
20 июля 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сокол
2
минуты: 1' - 90'
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