Иван Лозенков
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:00
Спартак-2
4 : 3
Сокол
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:00
минуты: 1' - 82'
Спартак-2
4
Сокол
3
минуты: 1' - 82'
16.03.2016 16 марта 2016 ср 19:00
Сокол
0 : 0
КАМАЗ
16.03.2016 16 марта 2016 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
0
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:00
Балтика
0 : 0
Сокол
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 19:00
Волга
0 : 0
Сокол
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 19:00
минуты: 1' - 25'
Волга
0
Сокол
0
минуты: 1' - 25'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:00
Сокол
0 : 0
Армавир
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
0
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
Сокол
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 7:00
Луч
2 : 3
Сокол
27'
27'
27'
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 7:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Сокол
3
минуты: 1' - 90'
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 15:00
Сокол
1 : 0
Енисей
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 64'
Сокол
1
Енисей
0
минуты: 1' - 64'
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
Волгарь
2 : 0
Сокол
38'
38'
38'
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 19:00
Сокол
0 : 1
Шинник
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 19:00
минуты: 55' - 90'
Сокол
0
Шинник
1
минуты: 55' - 90'
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 15:00
Оренбург
2 : 1
Сокол
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 15:00
был в запасе
Оренбург
2
Сокол
1
был в запасе
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 15:00
Сокол
1 : 2
Томь
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 15:00
был в запасе
Сокол
1
Томь
2
был в запасе
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 13:00
Тосно
1 : 0
Сокол
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
Сокол
1 : 1
Арсенал
44'
44'
44'
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 19:00
Зенит-2
1 : 1
Сокол
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 19:00
минуты: 83' - 90'
Зенит-2
1
Сокол
1
минуты: 83' - 90'
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 19:00
Сокол
1 : 1
Балтика
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 16:00
Сибирь
1 : 3
Сокол
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Сокол
3
минуты: 1' - 90'
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 19:00
Сокол
2 : 0
Волга
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
2
Волга
0
минуты: 1' - 90'
27.07.2015 27 июля 2015 пн 18:00
Армавир
0 : 0
Сокол
27.07.2015 27 июля 2015 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Армавир
0
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
20.07.2015 20 июля 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сокол
20.07.2015 20 июля 2015 пн 12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сокол
2
минуты: 1' - 90'
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