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Сергей Егоров
№58
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
Арсенал
0 : 1
Сочи
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
12.05.2014
12 мая 2014
пн
18:00
Сочи
2 : 3
Торпедо
12.05.2014
12 мая 2014
пн
18:00
минуты: 87' - 90'
Сочи
2
Торпедо
3
минуты: 87' - 90'
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
Ротор
3 : 1
Сочи
84'
84'
84'
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
минуты: 77' - 90'
Ротор
3
Сочи
1
минуты: 77' - 90'
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
Луч
0 : 1
Сочи
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
был в запасе
Луч
0
Сочи
1
был в запасе
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
15:00
Сочи
2 : 0
Балтика
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
15:00
был в запасе
Сочи
2
Балтика
0
был в запасе
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
Нефтехимик
1 : 0
Сочи
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 46'
Нефтехимик
1
Сочи
0
минуты: 1' - 46'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
Сочи
4 : 0
Ангушт
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 67'
Сочи
4
Ангушт
0
минуты: 1' - 67'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
9:00
Уфа
3 : 0
Сочи
23.03.2014
23 марта 2014
вс
9:00
был в запасе
Уфа
3
Сочи
0
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
Шинник
0 : 1
Сочи
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
был в запасе
Шинник
0
Сочи
1
был в запасе
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Химик
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:00
был в запасе
Сочи
1
Химик
2
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
50'
50'
50'
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
минуты: 1' - 83'
Сочи
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 83'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
6:30
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сочи
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
6:30
минуты: 1' - 80'
СКА-Хабаровск
1
Сочи
1
минуты: 1' - 80'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
Сочи
4 : 2
Енисей
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 74'
Сочи
4
Енисей
2
минуты: 1' - 74'
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
13:00
Сибирь
0 : 2
Сочи
39'
39'
39'
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
13:00
39'
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Сочи
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Сочи
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
минуты: 1' - 75'
Сочи
0
Мордовия
3
минуты: 1' - 75'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
Торпедо
2 : 0
Сочи
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
17:00
Салют
1 : 1
Сочи
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
16:00
Сочи
1 : 1
Луч
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
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