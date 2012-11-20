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Роман Сурнев
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
17:00
Спартак-Нальчик
0 : 2
Енисей
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
17:00
минуты: 90' - 90'
Спартак-Нальчик
0
Енисей
2
минуты: 90' - 90'
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
14:00
Сочи
2 : 1
Енисей
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
14:00
минуты: 1' - 58'
Сочи
2
Енисей
1
минуты: 1' - 58'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
14:00
Енисей
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
14:00
был в запасе
Енисей
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
10:00
Новокузнецк
1 : 0
Енисей
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
10:00
минуты: 46' - 90'
Новокузнецк
1
Енисей
0
минуты: 46' - 90'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
15:00
Енисей
0 : 1
Урал
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
15:00
был в запасе
Енисей
0
Урал
1
был в запасе
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Енисей
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Енисей
0
был в запасе
09.10.2012
09 окт. 2012
вт
18:00
Уфа
1 : 2
Енисей
09.10.2012
09 окт. 2012
вт
18:00
минуты: 89' - 90'
Уфа
1
Енисей
2
минуты: 89' - 90'
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
14:00
минуты: 89' - 90'
Енисей
1
Балтика
2
минуты: 89' - 90'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Химки
1 : 2
Енисей
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
был в запасе
Химки
1
Енисей
2
был в запасе
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
14:00
Енисей
1 : 2
Сибирь
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
14:00
минуты: 82' - 90'
Енисей
1
Сибирь
2
минуты: 82' - 90'
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
15:00
Томь
2 : 0
Енисей
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
15:00
минуты: 83' - 90'
Томь
2
Енисей
0
минуты: 83' - 90'
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
14:00
Енисей
0 : 0
Ротор
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
14:00
был в запасе
Енисей
0
Ротор
0
был в запасе
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:00
Салют
2 : 1
Енисей
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 61'
Салют
2
Енисей
1
минуты: 1' - 61'
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
14:00
Енисей
0 : 0
Волгарь
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
14:00
был в запасе
Енисей
0
Волгарь
0
был в запасе
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
14:00
Енисей
3 : 1
Спартак-Нальчик
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
14:00
был в запасе
Енисей
3
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
30.07.2012
30 июля 2012
пн
13:00
Енисей
1 : 0
Новокузнецк
30.07.2012
30 июля 2012
пн
13:00
минуты: 73' - 90'
Енисей
1
Новокузнецк
0
минуты: 73' - 90'