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Павел Дорохин
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
минуты: 74' - 90'
Мордовия
2
Торпедо
0
минуты: 74' - 90'
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
Факел
0 : 0
Мордовия
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
минуты: 78' - 90'
Факел
0
Мордовия
0
минуты: 78' - 90'
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
минуты: 75' - 90'
Химки
0
Мордовия
6
минуты: 75' - 90'
27.05.2011
27 мая 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Черноморец
27.05.2011
27 мая 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 46'
Мордовия
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 46'
18.05.2011
18 мая 2011
ср
16:30
Оренбург
1 : 1
Мордовия
18.05.2011
18 мая 2011
ср
16:30
минуты: 72' - 90'
Оренбург
1
Мордовия
1
минуты: 72' - 90'
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
был в запасе
Мордовия
3
Динамо
2
был в запасе
04.05.2011
04 мая 2011
ср
17:00
Мордовия
0 : 0
Шинник
04.05.2011
04 мая 2011
ср
17:00
минуты: 62' - 90'
Мордовия
0
Шинник
0
минуты: 62' - 90'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
15:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
15:00
минуты: 63' - 90'
Сибирь
2
Мордовия
1
минуты: 63' - 90'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Енисей
2 : 0
Мордовия
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
был в запасе
Енисей
2
Мордовия
0
был в запасе
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
17:00
Мордовия
4 : 0
Торпедо
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
17:00
был в запасе
Мордовия
4
Торпедо
0
был в запасе
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
17:00
Мордовия
1 : 1
Луч
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
17:00
минуты: 69' - 90'
Мордовия
1
Луч
1
минуты: 69' - 90'
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:00
Мордовия
2 : 1
СКА-Хабаровск
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:00
был в запасе
Мордовия
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе