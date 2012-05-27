Руслан Суродин
№20
Полузащитник
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Команда
Псков-747
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.05.2012 27 мая 2012 вс 17:30
Черноморец
3 : 0
Торпедо
27.05.2012 27 мая 2012 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
15.05.2012 15 мая 2012 вт 19:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
15.05.2012 15 мая 2012 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
08.05.2012 08 мая 2012 вт 17:00
Черноморец
1 : 2
СКА-Хабаровск
08.05.2012 08 мая 2012 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:30
Факел
0 : 0
Черноморец
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 17:00
Черноморец
0 : 0
Волгарь
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 14:00
Енисей
2 : 1
Черноморец
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 17:00
Черноморец
1 : 0
Химки
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Химки
0
минуты: 1' - 90'
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 10:00
Луч
2 : 1
Черноморец
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 36'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 36'
26.03.2012 26 марта 2012 пн 15:30
Оренбург
2 : 0
Черноморец
26.03.2012 26 марта 2012 пн 15:30
был в запасе
Оренбург
2
Черноморец
0
был в запасе
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 17:30
Шинник
1 : 0
Черноморец
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 17:30
минуты: 1' - 79'
Шинник
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 79'
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 16:00
Динамо
1 : 0
Черноморец
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 16:00
минуты: 1' - 69'
Динамо
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 69'
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:30
Черноморец
1 : 1
Енисей
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:30
Черноморец
1 : 1
Сибирь
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
Торпедо
0 : 2
Черноморец
60'
60'
60'
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Черноморец
2
минуты: 1' - 90'
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 17:00
Черноморец
0 : 1
Мордовия
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 60'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 60'
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 17:00
Волгарь
2 : 2
Черноморец
54'
54'
54'
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Черноморец
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 15:00
Черноморец
1 : 2
Балтика
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 15:00
минуты: 34' - 89'
Черноморец
1
Балтика
2
минуты: 34' - 89'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
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