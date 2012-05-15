Александр Олейник
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2012 15 мая 2012 вт 19:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
15.05.2012 15 мая 2012 вт 19:00
был в запасе
Балтика
1
Черноморец
0
был в запасе
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:30
Факел
0 : 0
Черноморец
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:30
минуты: 85' - 90'
Факел
0
Черноморец
0
минуты: 85' - 90'
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 17:00
Черноморец
0 : 0
Волгарь
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 17:00
минуты: 77' - 90'
Черноморец
0
Волгарь
0
минуты: 77' - 90'
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 14:00
Енисей
2 : 1
Черноморец
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 14:00
был в запасе
Енисей
2
Черноморец
1
был в запасе
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 17:30
Шинник
1 : 0
Черноморец
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 17:30
минуты: 79' - 90'
Шинник
1
Черноморец
0
минуты: 79' - 90'
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 16:00
Динамо
1 : 0
Черноморец
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 16:00
был в запасе
Динамо
1
Черноморец
0
был в запасе
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:30
Черноморец
1 : 1
Енисей
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:30
был в запасе
Черноморец
1
Енисей
1
был в запасе
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:30
Черноморец
1 : 1
Сибирь
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:30
минуты: 90' - 90'
Черноморец
1
Сибирь
1
минуты: 90' - 90'
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
Торпедо
0 : 2
Черноморец
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
был в запасе
Торпедо
0
Черноморец
2
был в запасе
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 17:00
Черноморец
0 : 1
Мордовия
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 17:00
минуты: 75' - 90'
Черноморец
0
Мордовия
1
минуты: 75' - 90'
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 17:00
был в запасе
Черноморец
1
КАМАЗ
0
был в запасе
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 17:00
Волгарь
2 : 2
Черноморец
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 17:00
был в запасе
Волгарь
2
Черноморец
2
был в запасе
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 15:00
Черноморец
1 : 2
Балтика
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 15:00
минуты: 1' - 34'
Черноморец
1
Балтика
2
минуты: 1' - 34'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:00
был в запасе
Черноморец
0
Торпедо
0
был в запасе
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 16:00
Химки
2 : 1
Черноморец
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 16:00
минуты: 60' - 90'
Химки
2
Черноморец
1
минуты: 60' - 90'
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 18:30
Факел
1 : 0
Черноморец
39'
39'
39'
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 18:30
минуты: 34' - 90'
Факел
1
Черноморец
0
минуты: 34' - 90'
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 18:30
Черноморец
2 : 1
СКА-Хабаровск
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 18:30
минуты: 78' - 90'
Черноморец
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 78' - 90'
11.07.2011 11 июля 2011 пн 16:30
Оренбург
0 : 1
Урал
11.07.2011 11 июля 2011 пн 16:30
минуты: 1' - 61'
Оренбург
0
Урал
1
минуты: 1' - 61'
27.06.2011 27 июня 2011 пн 16:30
Оренбург
2 : 3
СКА-Хабаровск
46'
46'
46'
27.06.2011 27 июня 2011 пн 16:30
46'
минуты: 1' - 77'
Оренбург
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 77'
24.06.2011 24 июня 2011 пт 16:30
Оренбург
0 : 0
Луч
24.06.2011 24 июня 2011 пт 16:30
минуты: 1' - 46'
Оренбург
0
Луч
0
минуты: 1' - 46'
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