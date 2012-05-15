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Александр Олейник
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
15.05.2012
15 мая 2012
вт
19:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
15.05.2012
15 мая 2012
вт
19:00
был в запасе
Балтика
1
Черноморец
0
был в запасе
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
Факел
0 : 0
Черноморец
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
минуты: 85' - 90'
Факел
0
Черноморец
0
минуты: 85' - 90'
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
Черноморец
0 : 0
Волгарь
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
минуты: 77' - 90'
Черноморец
0
Волгарь
0
минуты: 77' - 90'
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
Енисей
2 : 1
Черноморец
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
был в запасе
Енисей
2
Черноморец
1
был в запасе
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
17:30
Шинник
1 : 0
Черноморец
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
17:30
минуты: 79' - 90'
Шинник
1
Черноморец
0
минуты: 79' - 90'
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
16:00
Динамо
1 : 0
Черноморец
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
16:00
был в запасе
Динамо
1
Черноморец
0
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
Черноморец
1 : 1
Енисей
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
был в запасе
Черноморец
1
Енисей
1
был в запасе
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:30
Черноморец
1 : 1
Сибирь
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:30
минуты: 90' - 90'
Черноморец
1
Сибирь
1
минуты: 90' - 90'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Торпедо
0 : 2
Черноморец
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
был в запасе
Торпедо
0
Черноморец
2
был в запасе
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
17:00
Черноморец
0 : 1
Мордовия
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
17:00
минуты: 75' - 90'
Черноморец
0
Мордовия
1
минуты: 75' - 90'
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:00
был в запасе
Черноморец
1
КАМАЗ
0
был в запасе
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:00
Волгарь
2 : 2
Черноморец
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:00
был в запасе
Волгарь
2
Черноморец
2
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
15:00
Черноморец
1 : 2
Балтика
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
15:00
минуты: 1' - 34'
Черноморец
1
Балтика
2
минуты: 1' - 34'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
был в запасе
Черноморец
0
Торпедо
0
был в запасе
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
16:00
Химки
2 : 1
Черноморец
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
16:00
минуты: 60' - 90'
Химки
2
Черноморец
1
минуты: 60' - 90'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:30
Факел
1 : 0
Черноморец
39'
39'
39'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:30
минуты: 34' - 90'
Факел
1
Черноморец
0
минуты: 34' - 90'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:30
Черноморец
2 : 1
СКА-Хабаровск
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:30
минуты: 78' - 90'
Черноморец
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 78' - 90'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
16:30
Оренбург
0 : 1
Урал
11.07.2011
11 июля 2011
пн
16:30
минуты: 1' - 61'
Оренбург
0
Урал
1
минуты: 1' - 61'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:30
Оренбург
2 : 3
СКА-Хабаровск
46'
46'
46'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:30
46'
минуты: 1' - 77'
Оренбург
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 77'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:30
Оренбург
0 : 0
Луч
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:30
минуты: 1' - 46'
Оренбург
0
Луч
0
минуты: 1' - 46'
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