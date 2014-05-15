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Максим Будников
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Мордовия
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
Торпедо
4 : 2
Мордовия
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
был в запасе
Торпедо
4
Мордовия
2
был в запасе
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:00
Мордовия
2 : 0
Ротор
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:00
был в запасе
Мордовия
2
Ротор
0
был в запасе
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
Мордовия
1 : 0
Луч
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
был в запасе
Мордовия
1
Луч
0
был в запасе
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
19:00
Балтика
2 : 0
Мордовия
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
19:00
был в запасе
Балтика
2
Мордовия
0
был в запасе
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
Мордовия
2 : 2
Нефтехимик
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
был в запасе
Мордовия
2
Нефтехимик
2
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
15:00
Ангушт
0 : 0
Мордовия
23.03.2014
23 марта 2014
вс
15:00
был в запасе
Ангушт
0
Мордовия
0
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:00
Химик
0 : 1
Мордовия
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Химик
0
Мордовия
1
минуты: 90' - 90'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
15:00
Мордовия
2 : 2
Уфа
09.03.2014
09 марта 2014
вс
15:00
минуты: 79' - 90'
Мордовия
2
Уфа
2
минуты: 79' - 90'
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
Мордовия
4 : 2
Шинник
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
4
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
Оренбург
1 : 2
Мордовия
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
был в запасе
Оренбург
1
Мордовия
2
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
минуты: 87' - 90'
Мордовия
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 87' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
2 : 0
Сибирь
76'
76'
76'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
минуты: 71' - 90'
Мордовия
2
Сибирь
0
минуты: 71' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
был в запасе
Сочи
0
Мордовия
3
был в запасе
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
Арсенал
0 : 0
Мордовия
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 89' - 90'
Арсенал
0
Мордовия
0
минуты: 89' - 90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Торпедо
0
был в запасе
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
18:00
Ротор
1 : 1
Мордовия
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
18:00
минуты: 74' - 90'
Ротор
1
Мордовия
1
минуты: 74' - 90'
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
17:00
Мордовия
1 : 0
Салют
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Салют
0
был в запасе
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
минуты: 36' - 68'
Мордовия
1
Балтика
0
минуты: 36' - 68'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
17:00
Нефтехимик
0 : 1
Мордовия
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
17:00
минуты: 1' - 57'
Нефтехимик
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 57'
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