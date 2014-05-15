Максим Будников
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Мордовия
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
05.05.2014 05 мая 2014 пн 18:00
Торпедо
4 : 2
Мордовия
05.05.2014 05 мая 2014 пн 18:00
был в запасе
Торпедо
4
Мордовия
2
был в запасе
30.04.2014 30 апр. 2014 ср 17:00
Мордовия
2 : 0
Ротор
30.04.2014 30 апр. 2014 ср 17:00
был в запасе
Мордовия
2
Ротор
0
был в запасе
21.04.2014 21 апр. 2014 пн 18:00
Мордовия
1 : 0
Луч
21.04.2014 21 апр. 2014 пн 18:00
был в запасе
Мордовия
1
Луч
0
был в запасе
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 19:00
Балтика
2 : 0
Мордовия
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 19:00
был в запасе
Балтика
2
Мордовия
0
был в запасе
30.03.2014 30 марта 2014 вс 15:00
Мордовия
2 : 2
Нефтехимик
30.03.2014 30 марта 2014 вс 15:00
был в запасе
Мордовия
2
Нефтехимик
2
был в запасе
23.03.2014 23 марта 2014 вс 15:00
Ангушт
0 : 0
Мордовия
23.03.2014 23 марта 2014 вс 15:00
был в запасе
Ангушт
0
Мордовия
0
был в запасе
16.03.2014 16 марта 2014 вс 14:00
Химик
0 : 1
Мордовия
16.03.2014 16 марта 2014 вс 14:00
минуты: 90' - 90'
Химик
0
Мордовия
1
минуты: 90' - 90'
09.03.2014 09 марта 2014 вс 15:00
Мордовия
2 : 2
Уфа
09.03.2014 09 марта 2014 вс 15:00
минуты: 79' - 90'
Мордовия
2
Уфа
2
минуты: 79' - 90'
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 15:00
Мордовия
4 : 2
Шинник
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
4
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 12:00
Оренбург
1 : 2
Мордовия
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 12:00
был в запасе
Оренбург
1
Мордовия
2
был в запасе
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Мордовия
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
минуты: 87' - 90'
Мордовия
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 87' - 90'
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 17:00
Мордовия
2 : 0
Сибирь
76'
76'
76'
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 17:00
минуты: 71' - 90'
Мордовия
2
Сибирь
0
минуты: 71' - 90'
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
был в запасе
Сочи
0
Мордовия
3
был в запасе
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 18:00
Арсенал
0 : 0
Мордовия
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 18:00
минуты: 89' - 90'
Арсенал
0
Мордовия
0
минуты: 89' - 90'
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 17:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 17:00
был в запасе
Мордовия
1
Торпедо
0
был в запасе
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 18:00
Ротор
1 : 1
Мордовия
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 18:00
минуты: 74' - 90'
Ротор
1
Мордовия
1
минуты: 74' - 90'
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 17:00
Мордовия
1 : 0
Салют
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 17:00
был в запасе
Мордовия
1
Салют
0
был в запасе
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 17:00
минуты: 36' - 68'
Мордовия
1
Балтика
0
минуты: 36' - 68'
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 17:00
Нефтехимик
0 : 1
Мордовия
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 17:00
минуты: 1' - 57'
Нефтехимик
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 57'
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