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Игорь Алексеев
№5
Защитник
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
Балтика
3 : 0
Носта
45'
45'
45'
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
3
Носта
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
Носта
1 : 2
Металлург
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 53'
Носта
1
Металлург
2
минуты: 1' - 53'
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
14:00
Носта
2 : 2
Салют
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Носта
2
Салют
2
минуты: 1' - 90'
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
9:00
Луч
1 : 1
Носта
75'
50'
75'
50'
75'
50'
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
9:00
75'
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Носта
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Носта
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Носта
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
15:00
Носта
1 : 1
Сибирь
83'
83'
83'
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Носта
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:00
Носта
0 : 0
Урал
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Носта
0
Урал
0
минуты: 1' - 90'
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
11:00
Чита
0 : 0
Носта
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Чита
0
Носта
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
15:00
Носта
1 : 2
КАМАЗ
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Носта
1
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
16:00
Анжи
4 : 1
Носта
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
4
Носта
1
минуты: 1' - 90'
13.06.2009
13 июня 2009
сб
19:00
Салют
2 : 0
Носта
76'
76'
76'
13.06.2009
13 июня 2009
сб
19:00
минуты: 56' - 90'
Салют
2
Носта
0
минуты: 56' - 90'
25.05.2009
25 мая 2009
пн
15:00
Сибирь
3 : 0
Носта
25.05.2009
25 мая 2009
пн
15:00
минуты: 1' - 86'
Сибирь
3
Носта
0
минуты: 1' - 86'
22.05.2009
22 мая 2009
пт
16:00
Урал
0 : 0
Носта
22.05.2009
22 мая 2009
пт
16:00
минуты: 82' - 90'
Урал
0
Носта
0
минуты: 82' - 90'
03.05.2009
03 мая 2009
вс
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Носта
03.05.2009
03 мая 2009
вс
17:00
минуты: 61' - 90'
КАМАЗ
3
Носта
1
минуты: 61' - 90'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Черноморец
2 : 2
Носта
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 1' - 53'
Черноморец
2
Носта
2
минуты: 1' - 53'
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
17:30
Краснодар
1 : 2
Носта
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
17:30
минуты: 62' - 90'
Краснодар
1
Носта
2
минуты: 62' - 90'
28.03.2009
28 марта 2009
сб
15:00
Витязь
2 : 1
Носта
88'
88'
88'
28.03.2009
28 марта 2009
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Витязь
2
Носта
1
минуты: 1' - 90'