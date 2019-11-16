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Лента
Матч-центр
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Томас Вермален
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
14 нояб. 1985 (34) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
испания. кубок
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов
Сезон:
2019
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
Россия
1 : 4
Бельгия
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 67'
Россия
1
Бельгия
4
минуты: 1' - 67'
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
16:00
Казахстан
0 : 2
Бельгия
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Казахстан
0
Бельгия
2
минуты: 1' - 90'
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Бельгия
9 : 0
Сан-Марино
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Бельгия
9
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 90'
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
Шотландия
0 : 4
Бельгия
24'
79'
24'
79'
24'
79'
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
24'
минуты: 1' - 90'
Шотландия
0
Бельгия
4
минуты: 1' - 90'
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
21:45
Сан-Марино
0 : 4
Бельгия
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Сан-Марино
0
Бельгия
4
был в запасе
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Бельгия
3 : 0
Шотландия
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 90' - 90'
Бельгия
3
Шотландия
0
минуты: 90' - 90'
08.06.2019
08 июня 2019
сб
21:45
Бельгия
3 : 0
Казахстан
08.06.2019
08 июня 2019
сб
21:45
был в запасе
Бельгия
3
Казахстан
0
был в запасе
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
Кипр
0 : 2
Бельгия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Кипр
0
Бельгия
2
минуты: 1' - 90'
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Бельгия
3 : 1
Россия
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
был в запасе
Бельгия
3
Россия
1
был в запасе