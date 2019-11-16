Томас Вермален
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
14 нояб. 1985 (34) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 20:00
Россия
1 : 4
Бельгия
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 20:00
минуты: 1' - 67'
Россия
1
Бельгия
4
минуты: 1' - 67'
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 16:00
Казахстан
0 : 2
Бельгия
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Казахстан
0
Бельгия
2
минуты: 1' - 90'
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
Бельгия
9 : 0
Сан-Марино
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Бельгия
9
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 90'
09.09.2019 09 сент. 2019 пн 21:45
Шотландия
0 : 4
Бельгия
24'
79'
24'
79'
24'
79'
09.09.2019 09 сент. 2019 пн 21:45
24'
минуты: 1' - 90'
Шотландия
0
Бельгия
4
минуты: 1' - 90'
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 21:45
Сан-Марино
0 : 4
Бельгия
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 21:45
был в запасе
Сан-Марино
0
Бельгия
4
был в запасе
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Бельгия
3 : 0
Шотландия
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
минуты: 90' - 90'
Бельгия
3
Шотландия
0
минуты: 90' - 90'
08.06.2019 08 июня 2019 сб 21:45
Бельгия
3 : 0
Казахстан
08.06.2019 08 июня 2019 сб 21:45
был в запасе
Бельгия
3
Казахстан
0
был в запасе
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
Кипр
0 : 2
Бельгия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Кипр
0
Бельгия
2
минуты: 1' - 90'
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
Бельгия
3 : 1
Россия
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
был в запасе
Бельгия
3
Россия
1
был в запасе