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Владислав Рыжков
№28
Полузащитник
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Команда
Сибирь
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 июля 1990 (29) лет
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:30
Витебск
1 : 1
КуПС
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:30
был в запасе
Витебск
1
КуПС
1
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
19:00
КуПС
2 : 0
Витебск
11.07.2019
11 июля 2019
чт
19:00
был в запасе
КуПС
2
Витебск
0
был в запасе