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Андрей Зайцев
№91
Вратарь
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
Нижний Новгород
2 : 2
Сочи
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
был в запасе
Нижний Новгород
2
Сочи
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Сочи
3 : 2
Луч
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
был в запасе
Сочи
3
Луч
2
был в запасе
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
Кубань
0 : 1
Сочи
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
был в запасе
Кубань
0
Сочи
1
был в запасе
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
14:00
был в запасе
Ротор
0
Сочи
0
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Сочи
3 : 3
Зенит-2
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
был в запасе
Сочи
3
Зенит-2
3
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:00
Балтика
3 : 2
Сочи
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:00
был в запасе
Балтика
3
Сочи
2
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Сочи
2 : 2
Спартак-2
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Сочи
2
Спартак-2
2
был в запасе
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
14:00
Тамбов
1 : 1
Сочи
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Тамбов
1
Сочи
1
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
20:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
20:00
был в запасе
Сочи
0
Оренбург
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Сочи
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Сибирь
1
Сочи
1
был в запасе