Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Виктор Свежов
№91
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 мая 1991 (29) лет
Рост
178
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
56'
56'
56'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Химки
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
Факел
0 : 1
Сибирь
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:00
минуты: 1' - 87'
Мордовия
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 87'
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Спартак-2
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 66'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 66'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
Сибирь
0 : 2
Шинник
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:00
Краснодар-2
1 : 1
Сибирь
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:00
минуты: 1' - 60'
Краснодар-2
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 60'