Сергей Панов
№13
Вратарь
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Команда
Сахалин
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:00
Шинник
2 : 1
Сочи
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 13:00
Сочи
1 : 3
Тосно
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Тосно
3
минуты: 1' - 90'
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 16:00
Сокол
1 : 1
Сочи
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 12:00
Сочи
1 : 0
Химик
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Химик
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 8:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Сочи
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 8:00
минуты: 73' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Сочи
1
минуты: 73' - 90'
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 12:00
Сочи
0 : 2
Луч
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Луч
2
минуты: 1' - 90'
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 13:00
Крылья Советов
1 : 1
Сочи
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2014 30 сент. 2014 вт 18:00
Сочи
1 : 0
Енисей
30.09.2014 30 сент. 2014 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
Сочи
0 : 1
Сахалин
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
был в запасе
Сочи
0
Сахалин
1
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 14:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 14:00
был в запасе
Оренбург
2
Сочи
1
был в запасе
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 15:00
Сочи
1 : 2
Волгарь
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 15:00
был в запасе
Сочи
1
Волгарь
2
был в запасе
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 15:00
Волга
0 : 0
Сочи
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 14:00
Сочи
0 : 2
Балтика
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 14:00
был в запасе
Сочи
0
Балтика
2
был в запасе
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 19:00
Анжи
5 : 1
Сочи
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 19:00
был в запасе
Анжи
5
Сочи
1
был в запасе
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 12:00
Сочи
1 : 1
Шинник
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 12:00
был в запасе
Сочи
1
Шинник
1
был в запасе
27.07.2014 27 июля 2014 вс 13:00
Сибирь
0 : 0
Сочи
27.07.2014 27 июля 2014 вс 13:00
был в запасе
Сибирь
0
Сочи
0
был в запасе
19.07.2014 19 июля 2014 сб 15:00
Сочи
0 : 1
Тюмень
19.07.2014 19 июля 2014 сб 15:00
был в запасе
Сочи
0
Тюмень
1
был в запасе
12.07.2014 12 июля 2014 сб 16:00
Тосно
2 : 1
Сочи
12.07.2014 12 июля 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
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