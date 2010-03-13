Дэнни Шитту
№28
Защитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.03.2010 13 марта 2010 сб 18:00
Болтон
4 : 0
Уиган Атлетик
13.03.2010 13 марта 2010 сб 18:00
был в запасе
Болтон
4
Уиган Атлетик
0
был в запасе
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:00
Болтон
2 : 2
Тоттенхэм
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:00
был в запасе
Болтон
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 17:00
Халл Сити
1 : 0
Болтон
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 17:00
был в запасе
Халл Сити
1
Болтон
0
был в запасе