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Матч-центр
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Рами Гершон
№55
Защитник
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Команда
Гент
Гражданство
Израиль
Дата рождения
12 авг. 1988 (31) год
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
Маккаби
2 : 1
Страсбур
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Маккаби
2
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
Страсбур
3 : 1
Маккаби
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Страсбур
3
Маккаби
1
минуты: 1' - 90'