Матч завершен
Маккаби
Хайфа
2:1
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Ажорж 17
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 20:00 МСК
1.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Маккаби
мин
5
Гершон
Рами Гершон
90
77
Хаймов
Гай Хаймов
90
Запасные
26
Мабука
Эрнест Мабука
30
Вилдсхут
Яник Вилдсхут
Страсбур
мин
5
Коне
Ламин Коне
90
8
Мартен
Жонас Мартен
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
1
Селс
Матс Селс
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
17'
17'
90
33
Аанеба
Исмаэль Аанеба
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
3
Н'Дур
Абдалла Н'Дур
10
Корнье
Бенжамин Корнье
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
20
Зохи
Кевин Зохи