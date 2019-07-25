Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Ажорж 45
Томассон 47
Мартен 62
3:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Маккаби
Хайфа
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 21:45 МСК
25.07.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Страсбур
мин
5
Коне
Ламин Коне
90
8
Мартен
Жонас Мартен
62'
62'
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
24
Джику
Александер Джику
90
1
Селс
Матс Селс
90
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
45'
45'
90
33
Аанеба
Исмаэль Аанеба
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
3
Н'Дур
Абдалла Н'Дур
10
Корнье
Бенжамин Корнье
26
Томассон
Адриен Томассон
47'
11
Ленар
Димитри Ленар
20
Зохи
Кевин Зохи
Маккаби
мин
5
Гершон
Рами Гершон
90
77
Хаймов
Гай Хаймов
90
26
Мабука
Эрнест Мабука
90
Запасные
30
Вилдсхут
Яник Вилдсхут