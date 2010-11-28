Вагнер Феррейру
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Локомотив
0 : 0
Рубин
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 85' - 90'
Ростов
1
Локомотив
2
минуты: 85' - 90'
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 16:15
Локомотив
1 : 0
Анжи
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 16:15
минуты: 64' - 90'
Локомотив
1
Анжи
0
минуты: 64' - 90'
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 11:00
Амкар
1 : 2
Локомотив
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 11:00
минуты: 58' - 90'
Амкар
1
Локомотив
2
минуты: 58' - 90'
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 19:45
Локомотив
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 19:45
минуты: 1' - 46'
Локомотив
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 46'
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
Сатурн
0 : 1
Локомотив
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
минуты: 1' - 90'
Сатурн
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 19:15
Локомотив
2 : 1
Ахмат
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 19:15
минуты: 83' - 90'
Локомотив
2
Ахмат
1
минуты: 83' - 90'
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 15:00
Локомотив
0 : 3
Зенит
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 15:00
минуты: 46' - 90'
Локомотив
0
Зенит
3
минуты: 46' - 90'
15.08.2010 15 авг. 2010 вс 20:20
Локомотив
2 : 3
Спартак
15.08.2010 15 авг. 2010 вс 20:20
минуты: 1' - 46'
Локомотив
2
Спартак
3
минуты: 1' - 46'
01.08.2010 01 авг. 2010 вс 20:00
Локомотив
0 : 1
Ростов
01.08.2010 01 авг. 2010 вс 20:00
минуты: 46' - 90'
Локомотив
0
Ростов
1
минуты: 46' - 90'
25.07.2010 25 июля 2010 вс 13:15
Сибирь
2 : 2
Локомотив
25.07.2010 25 июля 2010 вс 13:15
минуты: 1' - 81'
Сибирь
2
Локомотив
2
минуты: 1' - 81'
10.07.2010 10 июля 2010 сб 19:30
Анжи
1 : 2
Локомотив
10.07.2010 10 июля 2010 сб 19:30
минуты: 64' - 90'
Анжи
1
Локомотив
2
минуты: 64' - 90'