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Матч-центр
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Микаэль Антонссон
№15
Защитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2014/2015
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
21:45
Копенгаген
2 : 1
Карабах
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
21:45
был в запасе
Копенгаген
2
Карабах
1
был в запасе
15.08.2017
15 авг. 2017
вт
19:00
Карабах
1 : 0
Копенгаген
15.08.2017
15 авг. 2017
вт
19:00
был в запасе
Карабах
1
Копенгаген
0
был в запасе
02.08.2017
02 авг. 2017
ср
21:00
Копенгаген
4 : 1
Вардар
02.08.2017
02 авг. 2017
ср
21:00
был в запасе
Копенгаген
4
Вардар
1
был в запасе
25.07.2017
25 июля 2017
вт
21:00
Вардар
1 : 0
Копенгаген
25.07.2017
25 июля 2017
вт
21:00
был в запасе
Вардар
1
Копенгаген
0
был в запасе