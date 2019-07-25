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Лента
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Роланд Юхас
№23
Защитник
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Команда
МОЛ Види
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
1 июля 1983 (37) лет
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
МОЛ Види
1 : 0
Вадуц
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
МОЛ Види
1
Вадуц
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
МОЛ Види
0 : 0
Зета
66'
66'
66'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
МОЛ Види
0
Зета
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
Зета
1 : 5
МОЛ Види
86'
86'
86'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
86'
минуты: 1' - 90'
Зета
1
МОЛ Види
5
минуты: 1' - 90'