Матч завершен
Зета
Голубовци
1:5
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
Него 3
Него 12
Него 23
Юхас 86
Хусти 90
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 21:30 МСК
11.07.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Фехервар
мин
-
Хусти
Саболч Хусти
90'
90'
90
23
Юхас
Роланд Юхас
86'
86'
90
6
Элек
Акош Элек
90
22
Стопира
Стопира
90
44
Щепович
Марко Щепович
90
77
Миланов
Георгий Миланов
90
17
Паткаи
Мате Паткаи
90
5
Фиола
Аттила Фиола
90
8
Хаджич
Анель Хаджич
90
19
Николов
Бобан Николов
90
74
Ковачик
Адам Ковачик
90
11
Него
Лоик Него
23'
3'
12'
23', 3', 12'
90