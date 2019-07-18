Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
0:0
прошлый матч 5 : 1
Матч завершен
Зета
Голубовци
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 21:00 МСК
18.07.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Фехервар
мин
9
Хусти
Саболч Хусти
90
23
Юхас
Роланд Юхас
90
6
Элек
Акош Элек
90
22
Стопира
Стопира
90
44
Щепович
Марко Щепович
90
7
Петряк
Иван Петряк
90
10
Ковач
Иштван Ковач
90
17
Паткаи
Мате Паткаи
90
8
Хаджич
Анель Хаджич
90
74
Ковачик
Адам Ковачик
90
11
Него
Лоик Него
90
Запасные
12
Туйвель
Томас Туйвель
5
Фиола
Аттила Фиола
65
Хандья
Силвестер Хандья
77
Миланов
Георгий Миланов
19
Николов
Бобан Николов
15
Ходжич
Армин Ходжич