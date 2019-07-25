Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
Стопира 5
1:0
Матч завершен
Вадуц
Вадуц
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 21:00 МСК
25.07.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Фехервар
мин
9
Хусти
Саболч Хусти
90
23
Юхас
Роланд Юхас
90
6
Элек
Акош Элек
90
22
Стопира
Стопира
5'
5'
90
44
Щепович
Марко Щепович
90
77
Миланов
Георгий Миланов
90
5
Фиола
Аттила Фиола
90
8
Хаджич
Анель Хаджич
90
19
Николов
Бобан Николов
90
74
Ковачик
Адам Ковачик
90
11
Него
Лоик Него
90
Запасные
12
Туйвель
Томас Туйвель
65
Хандья
Силвестер Хандья
7
Петряк
Иван Петряк
10
Ковач
Иштван Ковач
17
Паткаи
Мате Паткаи
15
Ходжич
Армин Ходжич
Вадуц
мин
1
Бюхель
Бенджамин Бюхель
90
23
Визер
Сандро Визер
90
28
Прокопич
Борис Прокопич
90
Запасные
33
Гопель
Максимилиан Гопель
14
Гаич
Милан Гаич
16
Зеле
Арон Зеле