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Лента
Матч-центр
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Ансси Яаккола
№31
Вратарь
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Команда
Рединг
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
13 марта 1987 (33) года
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
англия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Греция
2 : 1
Финляндия
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
Греция
2
Финляндия
1
был в запасе
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
Финляндия
3 : 0
Лихтенштейн
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
был в запасе
Финляндия
3
Лихтенштейн
0
был в запасе
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
19:00
Финляндия
3 : 0
Армения
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
19:00
был в запасе
Финляндия
3
Армения
0
был в запасе
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
19:00
Босния и Герцеговина
4 : 1
Финляндия
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Босния и Герцеговина
4
Финляндия
1
был в запасе
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
Финляндия
1 : 0
Греция
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
был в запасе
Финляндия
1
Греция
0
был в запасе