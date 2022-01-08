Бристоль Роверс

Бристоль
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Страна
Англия
Стадион
Мемориал Стэдиум
Тренер
Шон Норс
Ш. Норс
Лента
Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Paul Coutts P. 		Нап 1 1 0 0 0
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Результаты
08.01.2022 08 янв. 2022 сб 18:00
Питерборо Юнайтед
2 : 1
Бристоль Роверс
08.01.2022 08 янв. 2022 сб 18:00
1/32 финала
Питерборо Юнайтед
2
Бристоль Роверс
1
Англия. Кубок , 1/32 финала
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