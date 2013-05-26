Симоне Перротта
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2013 26 мая 2013 вс 19:00
Рома
0 : 1
Лацио
26.05.2013 26 мая 2013 вс 19:00
был в запасе
Рома
0
Лацио
1
был в запасе
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 21:45
Интер
2 : 3
Рома
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 21:45
был в запасе
Интер
2
Рома
3
был в запасе