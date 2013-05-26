Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Симоне Перротта
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.05.2013
26 мая 2013
вс
19:00
Рома
0 : 1
Лацио
26.05.2013
26 мая 2013
вс
19:00
был в запасе
Рома
0
Лацио
1
был в запасе
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
21:45
Интер
2 : 3
Рома
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
21:45
был в запасе
Интер
2
Рома
3
был в запасе