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Лента
Матч-центр
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Марек Гамшик
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
27 июля 1987 (32) года
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019
19.11.2019
19 нояб. 2019
вт
22:45
Словакия
2 : 0
Азербайджан
86'
86'
86'
19.11.2019
19 нояб. 2019
вт
22:45
86'
минуты: 1' - 90'
Словакия
2
Азербайджан
0
минуты: 1' - 90'
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
22:45
Хорватия
3 : 1
Словакия
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Хорватия
3
Словакия
1
минуты: 1' - 90'