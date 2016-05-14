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Карлос Гурпеги
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2016
14 мая 2016
сб
20:30
Атлетик
3 : 1
Севилья
14.05.2016
14 мая 2016
сб
20:30
минуты: 1' - 87'
Атлетик
3
Севилья
1
минуты: 1' - 87'
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Лас-Пальмас
0 : 0
Атлетик
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
минуты: 53' - 90'
Лас-Пальмас
0
Атлетик
0
минуты: 53' - 90'
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
13:00
Леванте
2 : 2
Атлетик
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
13:00
был в запасе
Леванте
2
Атлетик
2
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Атлетик
0 : 1
Атлетико
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
был в запасе
Атлетик
0
Атлетико
1
был в запасе
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
13:00
Малага
0 : 1
Атлетик
66'
66'
66'
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Малага
0
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
21:30
Атлетик
1 : 0
Райо Вальекано
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
21:30
был в запасе
Атлетик
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
13:00
Атлетик
1 : 1
Гранада
48'
48'
48'
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
13:00
минуты: 1' - 79'
Атлетик
1
Гранада
1
минуты: 1' - 79'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:00
Эспаньол
2 : 1
Атлетик
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:00
был в запасе
Эспаньол
2
Атлетик
1
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
20:15
Атлетик
3 : 1
Бетис
13.03.2016
13 марта 2016
вс
20:15
минуты: 1' - 90'
Атлетик
3
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
06.03.2016
06 марта 2016
вс
20:15
Спортинг
0 : 2
Атлетик
06.03.2016
06 марта 2016
вс
20:15
минуты: 78' - 90'
Спортинг
0
Атлетик
2
минуты: 78' - 90'
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:00
Атлетик
4 : 1
Депортиво
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:00
был в запасе
Атлетик
4
Депортиво
1
был в запасе
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
18:00
Валенсия
0 : 3
Атлетик
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
18:00
был в запасе
Валенсия
0
Атлетик
3
был в запасе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
20:15
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
20:15
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
18:00
Реал
4 : 2
Атлетик
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
18:00
был в запасе
Реал
4
Атлетик
2
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:15
Хетафе
0 : 1
Атлетик
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:15
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
14:00
Атлетик
5 : 2
Эйбар
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
14:00
был в запасе
Атлетик
5
Эйбар
2
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
22:30
Барселона
6 : 0
Атлетик
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
22:30
был в запасе
Барселона
6
Атлетик
0
был в запасе
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:15
Севилья
2 : 0
Атлетик
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:15
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
20:15
Атлетик
2 : 2
Лас-Пальмас
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
20:15
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Лас-Пальмас
2
минуты: 1' - 90'
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
22:30
Сельта
0 : 1
Атлетик
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
22:30
был в запасе
Сельта
0
Атлетик
1
был в запасе
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