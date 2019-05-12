Маркель Сусаета
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 дек. 1987 (32) года
Рост
179
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Атлетик
3 : 1
Сельта
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
был в запасе
Атлетик
3
Сельта
1
был в запасе
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 14:00
Атлетик
1 : 1
Алавес
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 21:30
Леганес
0 : 1
Атлетик
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 21:30
был в запасе
Леганес
0
Атлетик
1
был в запасе
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 17:15
Реал
3 : 0
Атлетик
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 17:15
был в запасе
Реал
3
Атлетик
0
был в запасе
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 15:00
Атлетик
3 : 2
Райо Вальекано
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 15:00
был в запасе
Атлетик
3
Райо Вальекано
2
был в запасе
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 15:00
Хетафе
1 : 0
Атлетик
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 15:00
минуты: 16' - 90'
Хетафе
1
Атлетик
0
минуты: 16' - 90'
29.03.2019 29 марта 2019 пт 23:00
Жирона
1 : 2
Атлетик
29.03.2019 29 марта 2019 пт 23:00
был в запасе
Жирона
1
Атлетик
2
был в запасе
08.03.2019 08 марта 2019 пт 23:00
Атлетик
1 : 1
Эспаньол
08.03.2019 08 марта 2019 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
03.03.2019 03 марта 2019 вс 22:45
Валенсия
2 : 0
Атлетик
03.03.2019 03 марта 2019 вс 22:45
был в запасе
Валенсия
2
Атлетик
0
был в запасе
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 22:45
Атлетик
1 : 0
Эйбар
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 22:45
был в запасе
Атлетик
1
Эйбар
0
был в запасе
18.02.2019 18 февр. 2019 пн 23:00
Уэска
0 : 1
Атлетик
18.02.2019 18 февр. 2019 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Уэска
0
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 22:45
Атлетик
0 : 0
Барселона
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Барселона
0
минуты: 1' - 90'
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 18:15
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 18:15
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
был в запасе
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 20:30
Атлетик
1 : 0
Бетис
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 20:30
был в запасе
Атлетик
1
Бетис
0
был в запасе
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 18:15
Вильярреал
1 : 1
Атлетик
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 18:15
был в запасе
Вильярреал
1
Атлетик
1
был в запасе
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 18:15
Атлетик
2 : 0
Севилья
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 18:15
был в запасе
Атлетик
2
Севилья
0
был в запасе
07.01.2019 07 янв. 2019 пн 23:00
Сельта
1 : 2
Атлетик
07.01.2019 07 янв. 2019 пн 23:00
был в запасе
Сельта
1
Атлетик
2
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 22:45
Атлетик
1 : 1
Вальядолид
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 22:45
был в запасе
Атлетик
1
Вальядолид
1
был в запасе
17.12.2018 17 дек. 2018 пн 23:00
Алавес
0 : 0
Атлетик
17.12.2018 17 дек. 2018 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
10.12.2018 10 дек. 2018 пн 23:00
Атлетик
1 : 0
Жирона
10.12.2018 10 дек. 2018 пн 23:00
был в запасе
Атлетик
1
Жирона
0
был в запасе
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