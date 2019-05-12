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Маркель Сусаета
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 дек. 1987 (32) года
Рост
179
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Атлетик
3 : 1
Сельта
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
был в запасе
Атлетик
3
Сельта
1
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
14:00
Атлетик
1 : 1
Алавес
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
21:30
Леганес
0 : 1
Атлетик
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
21:30
был в запасе
Леганес
0
Атлетик
1
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
17:15
Реал
3 : 0
Атлетик
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
17:15
был в запасе
Реал
3
Атлетик
0
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
15:00
Атлетик
3 : 2
Райо Вальекано
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
15:00
был в запасе
Атлетик
3
Райо Вальекано
2
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
15:00
Хетафе
1 : 0
Атлетик
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
15:00
минуты: 16' - 90'
Хетафе
1
Атлетик
0
минуты: 16' - 90'
29.03.2019
29 марта 2019
пт
23:00
Жирона
1 : 2
Атлетик
29.03.2019
29 марта 2019
пт
23:00
был в запасе
Жирона
1
Атлетик
2
был в запасе
08.03.2019
08 марта 2019
пт
23:00
Атлетик
1 : 1
Эспаньол
08.03.2019
08 марта 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
03.03.2019
03 марта 2019
вс
22:45
Валенсия
2 : 0
Атлетик
03.03.2019
03 марта 2019
вс
22:45
был в запасе
Валенсия
2
Атлетик
0
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
22:45
Атлетик
1 : 0
Эйбар
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
22:45
был в запасе
Атлетик
1
Эйбар
0
был в запасе
18.02.2019
18 февр. 2019
пн
23:00
Уэска
0 : 1
Атлетик
18.02.2019
18 февр. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Уэска
0
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
22:45
Атлетик
0 : 0
Барселона
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Барселона
0
минуты: 1' - 90'
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
18:15
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
18:15
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
20:30
Атлетик
1 : 0
Бетис
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
20:30
был в запасе
Атлетик
1
Бетис
0
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
18:15
Вильярреал
1 : 1
Атлетик
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
18:15
был в запасе
Вильярреал
1
Атлетик
1
был в запасе
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
18:15
Атлетик
2 : 0
Севилья
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
18:15
был в запасе
Атлетик
2
Севилья
0
был в запасе
07.01.2019
07 янв. 2019
пн
23:00
Сельта
1 : 2
Атлетик
07.01.2019
07 янв. 2019
пн
23:00
был в запасе
Сельта
1
Атлетик
2
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
22:45
Атлетик
1 : 1
Вальядолид
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
22:45
был в запасе
Атлетик
1
Вальядолид
1
был в запасе
17.12.2018
17 дек. 2018
пн
23:00
Алавес
0 : 0
Атлетик
17.12.2018
17 дек. 2018
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
10.12.2018
10 дек. 2018
пн
23:00
Атлетик
1 : 0
Жирона
10.12.2018
10 дек. 2018
пн
23:00
был в запасе
Атлетик
1
Жирона
0
был в запасе
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