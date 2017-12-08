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Матч-центр
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Куэнтин Отон
№29
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
8.12.2017
8 дек. 2017
пт
22:45
Бордо
0 : 3
Страсбур
8.12.2017
8 дек. 2017
пт
22:45
был в запасе
Бордо
0
Страсбур
3
был в запасе
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
22:45
Сент-Этьен
2 : 2
Страсбур
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
22:45
был в запасе
Сент-Этьен
2
Страсбур
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
Страсбур
2 : 1
Ренн
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
2
Ренн
1
был в запасе