Седрик Монгонгю
№27
Защитник
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Команда
Монпелье
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
7.02.2017 7 февр. 2017 вт 21:00
Монпелье
1 : 2
Монако
7.02.2017 7 февр. 2017 вт 21:00
был в запасе
Монпелье
1
Монако
2
был в запасе
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:45
Марсель
5 : 1
Монпелье
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:45
был в запасе
Марсель
5
Монпелье
1
был в запасе
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
Монпелье
4 : 0
Бордо
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Монпелье
4
Бордо
0
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
Лилль
2 : 1
Монпелье
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Лилль
2
Монпелье
1
был в запасе
3.12.2016 3 дек. 2016 сб 19:00
Монпелье
3 : 0
ПСЖ
3.12.2016 3 дек. 2016 сб 19:00
минуты: 86' - 90'
Монпелье
3
ПСЖ
0
минуты: 86' - 90'
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Тулуза
1 : 0
Монпелье
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
был в запасе
Тулуза
1
Монпелье
0
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Монпелье
0
Нанси
0
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
Бастия
1 : 1
Монпелье
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Бастия
1
Монпелье
1
был в запасе
4.11.2016 4 нояб. 2016 пт 22:45
Монпелье
3 : 1
Марсель
4.11.2016 4 нояб. 2016 пт 22:45
был в запасе
Монпелье
3
Марсель
1
был в запасе
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
Лорьян
2 : 2
Монпелье
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
был в запасе
Лорьян
2
Монпелье
2
был в запасе
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 21:45
Монако
6 : 2
Монпелье
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 21:45
минуты: 77' - 90'
Монако
6
Монпелье
2
минуты: 77' - 90'
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
Монпелье
3 : 2
Кан
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 81' - 90'
Монпелье
3
Кан
2
минуты: 81' - 90'