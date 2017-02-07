Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Седрик Монгонгю
№27
Защитник
Подписаться
Команда
Монпелье
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
2010/2011
2009/2010
2008/2009
7.02.2017
7 февр. 2017
вт
21:00
Монпелье
1 : 2
Монако
7.02.2017
7 февр. 2017
вт
21:00
был в запасе
Монпелье
1
Монако
2
был в запасе
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:45
Марсель
5 : 1
Монпелье
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:45
был в запасе
Марсель
5
Монпелье
1
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
Монпелье
4 : 0
Бордо
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
4
Бордо
0
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Лилль
2 : 1
Монпелье
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Лилль
2
Монпелье
1
был в запасе
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
19:00
Монпелье
3 : 0
ПСЖ
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
19:00
минуты: 86' - 90'
Монпелье
3
ПСЖ
0
минуты: 86' - 90'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Тулуза
1 : 0
Монпелье
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Монпелье
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
0
Нанси
0
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Бастия
1 : 1
Монпелье
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Бастия
1
Монпелье
1
был в запасе
4.11.2016
4 нояб. 2016
пт
22:45
Монпелье
3 : 1
Марсель
4.11.2016
4 нояб. 2016
пт
22:45
был в запасе
Монпелье
3
Марсель
1
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Лорьян
2 : 2
Монпелье
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Лорьян
2
Монпелье
2
был в запасе
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
21:45
Монако
6 : 2
Монпелье
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
21:45
минуты: 77' - 90'
Монако
6
Монпелье
2
минуты: 77' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
Монпелье
3 : 2
Кан
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 81' - 90'
Монпелье
3
Кан
2
минуты: 81' - 90'