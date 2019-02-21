Андре Айю
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
17 дек. 1989 (30) лет
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
Зенит
3 : 1
Фенербахче
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Фенербахче
1
минуты: 1' - 90'
12.02.2019 12 февр. 2019 вт 20:55
Фенербахче
1 : 0
Зенит
12.02.2019 12 февр. 2019 вт 20:55
минуты: 71' - 90'
Фенербахче
1
Зенит
0
минуты: 71' - 90'