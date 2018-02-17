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Ян Жуффре
№8
Полузащитник
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Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
Труа
1 : 0
Метц
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Труа
1
Метц
0
был в запасе
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
22:00
Метц
1 : 1
Ренн
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
Тулуза
0 : 0
Метц
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
0
Метц
0
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
18:00
Анжер
0 : 1
Метц
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
18:00
был в запасе
Анжер
0
Метц
1
был в запасе
8.09.2017
8 сент. 2017
пт
21:45
Метц
1 : 5
ПСЖ
8.09.2017
8 сент. 2017
пт
21:45
был в запасе
Метц
1
ПСЖ
5
был в запасе
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
21:45
Метц
0 : 1
Монако
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Монако
1
минуты: 1' - 90'
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Метц
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Метц
0
минуты: 1' - 90'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
21:00
Метц
1 : 3
Генгам
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Генгам
3
минуты: 1' - 90'