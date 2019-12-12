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Себастьен Корчиа
№18
Защитник
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 нояб. 1990 (29) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2014/2015
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Эспаньол
0 : 1
ЦСКА
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
был в запасе
Эспаньол
0
ЦСКА
1
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Ференцварош
2 : 2
Эспаньол
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Ференцварош
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Эспаньол
6 : 0
Лудогорец
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
6
Лудогорец
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Лудогорец
0 : 1
Эспаньол
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
0
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
ЦСКА
0 : 2
Эспаньол
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'