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Матье Валверде
№28
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
22:59
Марсель
2 : 2
Лион
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
22:59
был в запасе
Марсель
2
Лион
2
был в запасе
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
22:59
Лорьян
0 : 1
Лион
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
22:59
был в запасе
Лорьян
0
Лион
1
был в запасе
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
22:59
Лион
3 : 2
Тулуза
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
22:59
был в запасе
Лион
3
Тулуза
2
был в запасе
18.11.2011
18 нояб. 2011
пт
22:00
Лион
1 : 2
Ренн
18.11.2011
18 нояб. 2011
пт
22:00
был в запасе
Лион
1
Ренн
2
был в запасе