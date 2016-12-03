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Альваро Арбелоа
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов плей-офф
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
2008/2009
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 5
Арсенал
90'
90'
90'
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
20:30
минуты: 7' - 90'
Вест Хэм
1
Арсенал
5
минуты: 7' - 90'
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 1
Мидлсбро
90'
90'
90'
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 7' - 90'
Вест Хэм
1
Мидлсбро
1
минуты: 7' - 90'
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
18:00
Вест Хэм
0 : 3
Саутгемптон
72'
72'
72'
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
0
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90'