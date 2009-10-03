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Рене Ренно
№31
Вратарь
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Команда
Энерги
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
16:30
Бохум
1 : 1
Вольфсбург
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
16:30
был в запасе
Бохум
1
Вольфсбург
1
был в запасе
25.09.2009
25 сент. 2009
пт
21:30
Нюрнберг
0 : 1
Бохум
25.09.2009
25 сент. 2009
пт
21:30
был в запасе
Нюрнберг
0
Бохум
1
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Бохум
2 : 3
Майнц
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
был в запасе
Бохум
2
Майнц
3
был в запасе