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Лента
Матч-центр
Моя команда
Налдо (Роналду Родригес)
№27
Защитник
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Команда
Монако
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
10 сент. 1982 (37) лет
Рост
198
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 0
Дижон
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Монако
1
Дижон
0
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:00
Страсбур
2 : 2
Монако
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Страсбур
2
Монако
2
был в запасе