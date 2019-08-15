Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Виталий Вернидуб
№25
Защитник
Подписаться
Команда
Габала
Гражданство
Украина
Дата рождения
17 окт. 1987 (32) года
Рост
188
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Заря
1 : 0
ЦСКА
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Заря
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:00
Заря
1 : 0
Будучность
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Заря
1
Будучность
0
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
Будучность
1 : 3
Заря
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Будучность
1
Заря
3
минуты: 1' - 90'