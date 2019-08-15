Матч завершен
Заря
Луганск
Русин 89
1:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
ЦСКА
София
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 20:00 МСК
15.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Заря
мин
15
Вернидуб
Виталий Вернидуб
90
30
Шевченко
Никита Шевченко
90
10
Хомченовский
Дмитрий Хомченовский
90
11
Будковский
Филипп Будковский
90
80
Юрченко
Владлен Юрченко
90
31
Русин
Назарий Русин
89'
89'
90
Запасные
6
Каменюка
Никита Каменюка
ЦСКА
мин
30
Черняускас
Винтас Черняускас
90
11
Занев
Петар Занев
90
25
Альбентоса
Рауль Альбентоса
90
15
Малинов
Кристиян Малинов
90
16
Бикель
Янио Бикель
90
Запасные
26
Антов
Валентин Антов
21
Фаббрини
Диего Фаббрини
9
Уотт
Тони Уотт