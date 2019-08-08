Матч завершен
ЦСКА
София
1:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Заря
Луганск
Юрченко 45
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 20:30 МСК
8.08.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Заря
мин
-
Юрченко
Владлен Юрченко
45'
45'
90