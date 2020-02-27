Пепе (Кеплер Феррейра)
№33
Защитник
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Команда
Порту
Гражданство
Португалия
Дата рождения
26 февр. 1983 (37) лет
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Порту
1 : 3
Байер
82'
82'
82'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 46' - 90'
Порту
1
Байер
3
минуты: 46' - 90'