Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Пепе (Кеплер Феррейра)
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Порту
Гражданство
Португалия
Дата рождения
26 февр. 1983 (37) лет
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
испания. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Порту
1 : 3
Байер
82'
82'
82'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 46' - 90'
Порту
1
Байер
3
минуты: 46' - 90'