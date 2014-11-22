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Александр Алиев
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
16:00
Анжи
2 : 1
Оренбург
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
16:00
минуты: 77' - 90'
Анжи
2
Оренбург
1
минуты: 77' - 90'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
19:30
Волгарь
0 : 3
Анжи
89'
89'
89'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
19:30
89'
минуты: 86' - 90'
Волгарь
0
Анжи
3
минуты: 86' - 90'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
19:00
Анжи
2 : 0
Волга
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
19:00
минуты: 69' - 90'
Анжи
2
Волга
0
минуты: 69' - 90'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:00
Балтика
2 : 3
Анжи
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:00
минуты: 61' - 90'
Балтика
2
Анжи
3
минуты: 61' - 90'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
16:00
Шинник
0 : 1
Анжи
60'
60'
60'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
16:00
60'
минуты: 46' - 90'
Шинник
0
Анжи
1
минуты: 46' - 90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Анжи
1 : 3
Сибирь
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
минуты: 40' - 90'
Анжи
1
Сибирь
3
минуты: 40' - 90'
15.10.2014
15 окт. 2014
ср
10:00
Луч
1 : 2
Анжи
15.10.2014
15 окт. 2014
ср
10:00
минуты: 1' - 46'
Луч
1
Анжи
2
минуты: 1' - 46'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
16:00
Анжи
1 : 0
Тосно
60'
60'
60'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Тосно
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
11:00
Томь
1 : 0
Анжи
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
18:00
Анжи
3 : 0
Сокол
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
3
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
14:00
Химик
0 : 0
Анжи
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
14:00
был в запасе
Химик
0
Анжи
0
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
Анжи
1 : 1
СКА-Хабаровск
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 80'
Анжи
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 80'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
19:00
Анжи
2 : 1
Крылья Советов
54'
54'
54'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
19:00
54'
минуты: 1' - 87'
Анжи
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 87'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
9:00
Енисей
1 : 0
Анжи
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
9:00
минуты: 64' - 90'
Енисей
1
Анжи
0
минуты: 64' - 90'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
19:00
Анжи
5 : 1
Сочи
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
19:00
минуты: 55' - 90'
Анжи
5
Сочи
1
минуты: 55' - 90'