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Лента
Матч-центр
Моя команда
Луис Адриано
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 апр. 1987 (33) года
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
27.07.2019
27 июля 2019
сб
16:30
Тамбов
2 : 0
Спартак
27.07.2019
27 июля 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
21:30
Ростов
2 : 2
Спартак
25'
25'
25'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
21:30
25'
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
19:00
Спартак
1 : 0
Сочи
76'
76'
76'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 79'
Спартак
1
Сочи
0
минуты: 1' - 79'